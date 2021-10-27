Путин выступил за создание механизма признания вакцинации от COVID

Путин выступил за создание механизма признания вакцинации от COVID
Владимир Путин заявил, что Россия и дальше будет предоставлять российские тест-системы и реагенты для диагностики COVID-19. Фото: сайт Кремля

Россия стремится обеспечить недискриминационный доступ к вакцинам от COVID-19 и взаимное признание препаратов. Такое заявление сделал глава государства Владимир Путин.

По его словам, без взаимного признания вакцин практически невозможны беспрепятственные передвижения граждан разных государств.

Как сообщили «РИА Новости», президент РФ отметил, что российские препараты, прежде всего «Спутник V», одобрены к применению 70 странах. Поставляются они более чем в 50 стран.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что правительство России не планирует закрывать границы регионов в связи с пандемией коронавируса и считает это крайней мерой.

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