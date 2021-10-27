В Кремле ответили на вопрос о запрете путешествовать в нерабочие дни

В Кремле ответили на вопрос о запрете путешествовать в нерабочие дни
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране. Фото: kremlin.ru

Правительство России не планирует закрывать границы регионов в связи с пандемией коронавируса и считает это крайней мерой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, вводить запреты на поездки в нерабочие дни из-за COVID-19 не планируется

Как сообщили «РИА Новости», официальный представитель Кремля также выразили надежду, что введение ограничений будет способствовать улучшению эпидемиологической ситуации.

Напомним, в период с 30 октября по 7 ноября в Петербурге вводятся нерабочие дни в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России зафиксирован новый максимум по суточной смертности от коронавирусной инфекции — 1 123. За все время пандемии от последствий коронавирусной инфекции скончались 233 898 человек.

Дмитрий Песков коронавирусная пандемия нерабочие дни


 

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