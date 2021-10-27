Каршеринг превратился в груду металла после ДТП на внутреннем кольце КАД

ДТП на КАД. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте»

ДТП на КАД. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте»

На внутреннем кольце КАД произошло серьезное ДТП с каршерингом. Арендованная машина превратилась в груду металла.

Дорожный инцидент произошел в среду, 27 октября, перед вантовым мостом. Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что машина сервиса каршеринга стоит посреди проезжей части в противоположном потоку направлении. Транспортное средство полностью раскурочено.

Причины случившегося и информация о состоянии водителя не приводятся.

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