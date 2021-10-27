Советник главы Ростуризма считает, Петербург может восстановить прежний турпоток

Эксперт подчеркнул, Петербург привлекателен и интересен для туристов из разных стран. Фото: Pixabay

Эксперт подчеркнул, Петербург привлекателен и интересен для туристов из разных стран. Фото: Pixabay

Предстоящие крупные форумы станут подспорьем в этом вопросе.

Об этом сообщает «Петербургский дневник». Советник руководителя Ростуризма, бывший глава городского Комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев заявил, для Северной столицы не составит труда восстановить турпоток в кратчайшие сроки после открытия границ.

Таким образом, специалист отреагировал на слова губернатора Петербурга Александра Беглова. Напомним, глава города во время обсуждения проекта бюджета в городском Заксобрании заявил о том, что туристическая отрасль в Северной столице быстро развивается.

«Актуальная задача – восстановить поток гостей, как только будут сняты ограничения и открыты границы, – сказал Беглов.

Вернуть туристов в город могут предстоящие запланированные мероприятия международного уровня. Так, в ближайшие три года в Северной столице пройдут Газовый форум и ПМЭФ, отметил глава.

Андрей Мушкарев подчеркнул, Петербург привлекателен и интересен для туристов из разных стран. Кроме того, в этом вопросе важна работа с профессиональными туристическими сообществами, уверен эксперт.

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