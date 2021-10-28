На Катерников Lada сбила пешехода

По словам очевидцев, инцидент случился на улице Катерников. Фото: vk.com/spb_today

По словам очевидцев, инцидент случился на улице Катерников. Фото: vk.com/spb_today

Утром 28 октября в Красносельском районе Петербурга отечественный автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе.

По словам очевидцев, инцидент случился на улице Катерников перед мостом Ахмата Кадырова.

По предварительной информации, водитель Lada сбил женщину на нерегулируемом пешеходе.

На место происшествия прибыла скорая. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

«На Катерников перед мостом Кадырова автомобиль «Лада» сбил женщину на пешеходном переходе. Службы на месте, пострадавшая жива, автомобиль уехал в ограждения», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, очевидцы разошли во мнения. Где именно произошло массовое ДТП. Автор поста считает, что оно произошло на КАД в 100 метрах от съезда на ЗСД.