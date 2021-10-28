В Калининском районе мужчина ограбил пожилую женщину

В Калининском районе мужчина ограбил пожилую женщину
В Калининском районе мужчина ограбил пожилую женщину. Фото: "Яндекс.Карты"

На остановке у дома 37 по Тихорецкому проспекту мужчина вырвал сумку у пожилой женщины, грубо оттолкнув ее. В результате пострадавшая упала в канаву и получила открытый перелом обеих лодыжек со смещением.

Как стало известно Gazeta.Spb, в дежурную часть ГУ МВД России по Санкт-Петербургу 27 октября в 11:35 через службу 112 поступило сообщение, что в Калининском районе на территории парка «Сосновка», со стороны Тихорецкого проспекта неизвестный вырвал у женщины сумку, в которой находились документы, мобильный телефон и 500 рублей. Мужчина грубо толкнул пострадавшую, и та упала в канаву, получив повреждения лодыжек, после чего была госпитализирована в городскую больницу № 3.

В тот же день, 27 октября около 14 часов, у дома 26 по улице Демьяна Бедного был задержан двадцатилетний подозреваемый в случившемся инциденте.

Сегодня, 28 октября, было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге у пенсионерки с улицы Тельмана похитили более 900 тыс. рублей с банковской карты. Женщина перевела деньги аферистам с целью сохранить сбережения.

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