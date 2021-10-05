В Петербурге у пенсионерки с улицы Тельмана похитили более 900 тыс. рублей с банковской карты

Пожилая женщина сняла около 911 тыс. рублей и перевела на «безопасные счета». Фото: unsplash

Пожилая женщина сняла около 911 тыс. рублей и перевела на «безопасные счета». Фото: unsplash

Доверчивая женщина перевела деньги аферистам, чтобы обеспечить их сохранность, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу.

Вчера, 4 октября, в отделение полиции по Невскому району поступило заявление от имени жительницы Петербурга 1945 года рождения, проживающей на улице Тельмана.

По ее словам, с 6 сентября 2021 года ей поступали звонки с разных номеров от неизвестного, который представился работником банка «Уралсиб». Далее, действуя по известной схеме, он сообщил, что со счета пенсионерки зафиксирована попытка вывести средства.

По совету мошенника женщина сняла около 911 тыс. рублей и перевела на «безопасные счета». Ранее Gazeta.SPb сообщала, у 80-летней петербурженки с Полюстровского проспекта аферисты похитили 1 млн 325 тыс. рублей.