Беглов остался недоволен темпами вакцинации петербуржцев

Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал темпы вакцинации от ковида в городе недостаточными.

Он отметил, что в Петербурге привились всего 1,85 млн человек.

По данным на 27 октября, с начала кампании по вакцинации в Северной столице первую дозу вакцины получили 1 677 707 человек, а 1 867 864 горожан полностью завершили цикл вакцинации.

«Вирус мутирует быстрее, он становится злее и заразнее. Поэтому город вынужден вводить дополнительные ограничения для сохранения здоровья и жизней петербуржцев. Это непростой шаг. Но альтернатив у нас нет», — сказал градоначальник.

С начала пандемии в России выявлен 8 352 601 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 233 898 летальных исходов, выздоровели 7 242 735 человек.