Один человек погиб в массовой аварии на КАД

Смертельное ДТП на КАД. Фото скрин «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «ВКонтакте»

Смертельное ДТП на КАД. Фото скрин «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «ВКонтакте»

Один человек погиб в массовом ДТП в ночь на четверг, 28 октября, на КАД.

Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте». Около 22.20 на 80-м километре внешнего кольца, у развязки с Таллинским шоссе столкнулись несколько автомобилей.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на участке столкнулись две машины, позже на них и на людей, стоявших на дороге после первого ДТП, наехали еще три авто. Один человек погиб.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на погибшем в результате ДТП на КАД была спецодежда. Очевидцы предположили, что это был работник дорожной службы.