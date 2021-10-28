Один человек погиб в массовой аварии на КАД

Один человек погиб в массовой аварии на КАД
Смертельное ДТП на КАД. Фото скрин «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «ВКонтакте»

Один человек погиб в массовом ДТП в ночь на четверг, 28 октября, на КАД.

Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте». Около 22.20 на 80-м километре внешнего кольца, у развязки с Таллинским шоссе столкнулись несколько автомобилей.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на участке столкнулись две машины, позже на них и на людей, стоявших на дороге после первого ДТП, наехали еще три авто. Один человек погиб.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на погибшем в результате ДТП на КАД была спецодежда. Очевидцы предположили, что это был работник дорожной службы.

кад новости СПб смертельное ДТП


 

Новости партнеров
Какие проблемы с головой ждут переболевших COVID-19 в легкой форме
Какие проблемы с головой ждут переболевших COVID-19 в легкой форме
Боец MMA Емельяненко перебил переводчика словами «неправильно переводите»
Боец MMA Емельяненко перебил переводчика словами «неправильно переводите»
Иммунолог объяснил, когда эффективнее всего ревакцинироваться
Иммунолог объяснил, когда эффективнее всего ревакцинироваться
Утка со стрелой в голове снова явилась петербуржцам и просила у них хлеб
Утка со стрелой в голове снова явилась петербуржцам и просила у них хлеб
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Один человек погиб в массовой аварии на КАД
У петербуржца, проигнорировавшего 170 штрафов от ГИБДД, отобрали внедорожник
Помощника Рамзана Кадырова госпитализировали в Елизаветинскую больницу
Более 10 человек пострадали при столкновении трамваев на Бухарестской
В Калининском районе мужчина ограбил пожилую женщину
Во Всеволожском районе ограбили настоятеля храма
В Роспотребнадзоре назвали наиболее подверженных заражению COVID людей
В пятницу в Ленобласти ожидаются дожди и +13 градусов