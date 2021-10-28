В Google разрешили удалять фотографии несовершеннолетних

Компания Google разрешила пользователям сети Internet запрашивать удаление фотографий несовершеннолетних из результатов поисковых запросов.
Американская компания Google дала пользователям право запрашивать удаления снимков несовершеннолетних из результатов поиска в системе. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление компании.
«Любой в возрасте до 18 лет, а также их родитель или опекун теперь может запросить удаление своих фотографий из результатов поиска», — говорится в заявлении.
В случае удаления изображение не будет появляться в разделе «Картинки», но полностью из сети оно не пропадет. Как считает компания, нововведение поможет молодым людям лучше контролировать свой электронный след.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что банки начали подключать карты «Мир» к сервису Google Pay.