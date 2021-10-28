В Google разрешили удалять фотографии несовершеннолетних

В Google разрешили удалять фотографии несовершеннолетних
В Google разрешили удалять фотографии несовершеннолетних из поискового запроса. Фото: Pixabay

Компания Google разрешила пользователям сети Internet запрашивать удаление фотографий несовершеннолетних из результатов поисковых запросов.

Американская компания Google дала пользователям право запрашивать удаления снимков несовершеннолетних из результатов поиска в системе. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление компании.

«Любой в возрасте до 18 лет, а также их родитель или опекун теперь может запросить удаление своих фотографий из результатов поиска», — говорится в заявлении.

В случае удаления изображение не будет появляться в разделе «Картинки», но полностью из сети оно не пропадет. Как считает компания, нововведение поможет молодым людям лучше контролировать свой электронный след.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что банки начали подключать карты «Мир» к сервису Google Pay.

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