Министр здравоохранения России предостерег врачей от выдачи необоснованных медотводов

Министр здравоохранения России предостерег врачей от выдачи необоснованных медотводов
Министр здравоохранения России предостерег врачей от выдачи необоснованных медотводов. Фото: kremlin.ru

Министр Здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что часто сталкивается с ситуациями, когда медики дают необоснованные медицинские отводы от прививки против коронавируса, а также дают «абсурдные рекомендации». По мнению министра такого быть ни в кое случае не должно.

Михаил Мурашко предостерег врачей от выдачи необоснованных медотводов, об этом сообщает «РИА Новости».

«Подчас, к сожалению, я сталкиваюсь с абсурдными случаями, когда рекомендуется медотвод пациенту, у которого вариантов либо вакцинация, либо при заболевании фактически направление в реанимацию прямое», — заявил Мурашко на съезде Нацмедпалаты.

Также министр Здравоохранения отметил, что темпы вакцинации зависят от темпа работы каждого врача.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что губернатор Петербурга Александр Беглов назвал темпы вакцинации от коронавируса в городе недостаточными. Он отметил, что в Петербурге привились всего 1,85 млн человек.

вакцинация коронавирус министр здравоохранения михаил мурашко прививка от коронавируса Россия


 

Новости партнеров
Чем опасен витамин D для больных коронавирусом
Чем опасен витамин D для больных коронавирусом
Японцы предлагают стрелять по российским суднам в Сангарском проливе
Японцы предлагают стрелять по российским суднам в Сангарском проливе
Сатирик Альтов выкупил Лиговские бани под креативное пространство, как выглядит здание - показывает Мойка78
Сатирик Альтов выкупил Лиговские бани под креативное пространство, как выглядит здание - показывает Мойка78
Иммунолог объяснил, когда эффективнее всего ревакцинироваться
Иммунолог объяснил, когда эффективнее всего ревакцинироваться
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Министр здравоохранения России предостерег врачей от выдачи необоснованных ...
Тысячи заболевших детей и открытие новых пунктов вакцинации: новое о COVID ...
При столкновении трамваев в Петербурге пострадало 16 человек
В Google разрешили удалять фотографии несовершеннолетних
В России выявили рекордные 1 159 смертей от COVID за сутки
Петербуржцам рассказали, как будут работать автобусы с 30 октября по 7 ноября
На месте ДТП с трамваями на Бухарестской работают 12 бригад скорой помощи
В России зафиксирован новый рекорд по числу заболевших COVID: более 40 ...