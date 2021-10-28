Министр здравоохранения России предостерег врачей от выдачи необоснованных медотводов

Министр Здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что часто сталкивается с ситуациями, когда медики дают необоснованные медицинские отводы от прививки против коронавируса, а также дают «абсурдные рекомендации». По мнению министра такого быть ни в кое случае не должно.

Михаил Мурашко предостерег врачей от выдачи необоснованных медотводов, об этом сообщает «РИА Новости».

«Подчас, к сожалению, я сталкиваюсь с абсурдными случаями, когда рекомендуется медотвод пациенту, у которого вариантов либо вакцинация, либо при заболевании фактически направление в реанимацию прямое», — заявил Мурашко на съезде Нацмедпалаты.

Также министр Здравоохранения отметил, что темпы вакцинации зависят от темпа работы каждого врача.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что губернатор Петербурга Александр Беглов назвал темпы вакцинации от коронавируса в городе недостаточными. Он отметил, что в Петербурге привились всего 1,85 млн человек.