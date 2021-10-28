При столкновении трамваев в Петербурге пострадало 16 человек

В аварии с участием двух трамваев в Петербурге пострадало 16 человек, детей среди них нет. Все в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили в Комздраве.
«В результате ЧП пострадало 16 человек, детей среди них нет. Все в состоянии средней степени тяжести доставлены в стационары (2 человека — в Мариинскую больницу, 7 — в НИИ скорой помощи, еще 7 — в больницу 26), — говорится в сообщении.
Пострадавших доставили в Мариинскую больницу, НИИ скорой помощи и больницу 26.
Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о перевозке пассажиров.
Напомним, ДТП с трамваями произошло утром 28 октября на Бухарестской улице.
На месте происшествия работают 12 бригад скорой помощи.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что к месту ДТП на Бухарестской улице оперативно прибыли 3 спецмашины МЧС и 13 спасателей, также работает специальная комиссия «Горэлектротранса».