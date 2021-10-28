При столкновении трамваев в Петербурге пострадало 16 человек

При столкновении трамваев в Петербурге пострадало 16 человек
ДТП с трамваями на Бухарестской. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Петербург» «ВКонтакте»

В аварии с участием двух трамваев в Петербурге пострадало 16 человек, детей среди них нет. Все в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили в Комздраве.

«В результате ЧП пострадало 16 человек, детей среди них нет. Все в состоянии средней степени тяжести доставлены в стационары (2 человека — в Мариинскую больницу, 7 — в НИИ скорой помощи, еще 7 — в больницу 26), — говорится в сообщении.

Пострадавших доставили в Мариинскую больницу, НИИ скорой помощи и больницу 26.

Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о перевозке пассажиров.

Напомним, ДТП с трамваями произошло утром 28 октября на Бухарестской улице.

На месте происшествия работают 12 бригад скорой помощи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что к месту ДТП на Бухарестской улице оперативно прибыли 3 спецмашины МЧС и 13 спасателей, также работает специальная комиссия «Горэлектротранса».

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