СК Белоруссии проверяет обстоятельства гибели подозреваемого в убийстве банкира и его семьи

Следственный комитет Белоруссии начал проверку после смерти подозреваемого в убийстве банкира Яхонтова и его семьи.
Подозреваемый в убийстве бывшего топ-менеджера «Смоленского банка» Михаила Яхонтова и его семьи Андрей Скрипкин скончался в изоляторе в Витебске, по факту произошедшего Следственный комитет Беларуссии начал проверку, сообщает «РИА Новости».
В настоящее время следственно-оперативная группа проводит осмотр в изоляторе, где содержался Андрей Скрипкин.
В воскресенье, 26 октября, тела бизнесмена Яхонтова, жены и ребенка были найдены в квартире на западе Москвы. Их обнаружила дочь бизнесмена, которая пришла проведать родителей.
Сам Яхонтов являлся фигурантом уголовного дела о растрате средств «Смоленского банка». Бизнесмен был осужден на шесть лет, и недавно покинул места лишения свободы.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что Подозреваемый Андрей Скрипкин являлся деловым партнером жертвы. Мужчина был задержан на территории Белоруссии по направлению к Европе и доставлен в изолятор временного содержания.