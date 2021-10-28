СК Белоруссии проверяет обстоятельства гибели подозреваемого в убийстве банкира и его семьи

СК Белоруссии проверяет обстоятельства гибели подозреваемого в убийстве Михаила Яхонтова и его семьи. Фото: "Смоленский Банк"

СК Белоруссии проверяет обстоятельства гибели подозреваемого в убийстве Михаила Яхонтова и его семьи. Фото: "Смоленский Банк"

Следственный комитет Белоруссии начал проверку после смерти подозреваемого в убийстве банкира Яхонтова и его семьи.

Подозреваемый в убийстве бывшего топ-менеджера «Смоленского банка» Михаила Яхонтова и его семьи Андрей Скрипкин скончался в изоляторе в Витебске, по факту произошедшего Следственный комитет Беларуссии начал проверку, сообщает «РИА Новости».

В настоящее время следственно-оперативная группа проводит осмотр в изоляторе, где содержался Андрей Скрипкин.

В воскресенье, 26 октября, тела бизнесмена Яхонтова, жены и ребенка были найдены в квартире на западе Москвы. Их обнаружила дочь бизнесмена, которая пришла проведать родителей.

Сам Яхонтов являлся фигурантом уголовного дела о растрате средств «Смоленского банка». Бизнесмен был осужден на шесть лет, и недавно покинул места лишения свободы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Подозреваемый Андрей Скрипкин являлся деловым партнером жертвы. Мужчина был задержан на территории Белоруссии по направлению к Европе и доставлен в изолятор временного содержания.