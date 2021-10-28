В Петербурге открыт 175 пунктов вакцинации

В Петербурге открыт 175 пунктов вакцинации
Пункт вакцинации в ТЦ "Галерея". Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В Петербурге на сегодняшний день работают 175 пунктов вакцинации на базе медицинских учреждений и 45 мобильных прививочных пунктов.

Об этом сообщили в Комитете по здравоохранению в четверг, 28 октября.

Также продолжается работа в пилотном режиме пункта в отделении «Почты России» на проспекте Культуры, 12 (работает по будним дням с 9 до 15 часов).

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Петербурге выявлено 3186 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом стало известно в четверг, 28 октября.

В России за сутки зафиксировано 40 096 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 1 159 летальных исходов. При этом 29 318 человек смогли вылечиться от инфекции. Северная столица занимает вторую строчку по суточному приросту в России. На первом – Москва, на третьем — Московская область.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.

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