Бессонница и апатия: какие травы спасают от постковидного синдрома

Коронавирус страшен не только риском летального исхода, но и своими последствиями.

Многим кажется, что получить отрицательный тест на коронавирус после болезни достаточно, чтобы почувствовать себя здоровым. На самом же деле большинство сталкивается с так называемым постковидным синдромом, который может длиться несколько недель, а может и больше года. Пациенты, выписавшиеся из больницы, обращают внимание на нарушения сна, расстройства памяти и внимания, а также на хроническую усталость.

Профессиональный травник Дмитрий Юровский полагает, что улучшить самочувствие можно в том числе благодаря травам. Главное – разобраться в вопросе и не спешить бездумно покупать популярные средства.

Так, например, пустырник подойдет далеко не всем. Дело в том, что трава делает человека сонным в том числе в дневное время. Пустырник можно пить людям с нервной возбудимостью – он пойдет им на пользу, сделает их спокойнее в течение дня. Остальным стоит обратить внимание на чай с перечной мятой – она действует мягче.

Юровский заверил, что перечная мята подходит для ежедневного использования. Ментол, содержащийся в траве, оказывает в том числе спазмолитическое действие. Таким образом, мята помогает не только хорошо спать, но и избавиться от головных болей.

Лучше спать помогут семена укропа и цветки ромашки. Чай с этими травами можно без опасений заваривать для детей. Чтобы приготовить целительный напиток, заварите одну чайную ложку травы на стакан напитка. Не забудьте настоять его в течение 10 минут.

С апатией отлично борется чай с мелиссой лимонной и зеленым иван-чаем. Взбодриться также помогают «цветы» сосны. Такие средства позволяют почувствовать прилив энергии – особенно хороши они осенью.

Чтобы восстановить легкие после бронхита, можно заваривать бедренец камнеломковый, корень солодки, шиповник, лист смородины, медуницу, лабазник вязолистный.

Специалист советует пить бодрящие травы утром, а вечером – успокаивающие. Важно не смешивать между собой травы с разным эффектом, рассказал травник «Вечерней Москве».

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