В Кремле опровергли сообщения о перезапуске кампании по вакцинации

В Кремле опровергли сообщения о перезапуске кампании по вакцинации
Песков заявил, что никакого перезапуска прививочной кампании в России не будет. Фото: сайт Президента России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения о перезапуске властями государственной информационной кампании по вакцинации от коронавируса не соответствуют действительности.

Представитель Кремля заявил в четверг, что никакого перезапуска прививочной кампании в России не будет. Это абсолютно неверная информация.

Песков сравнил кампанию по пропаганде антиковидной вакцинации с «ездой на велосипеде»: она ведется на постоянной основе, в разных сегментах СМИ и постоянно корректируется.

«Особенно в том, что касается вакцинации, и особенно с учетом специфики подхода наших соотечественников к теме вакцинации. Это кампания, которая должна вестись и ведется на постоянной основе», — указал пресс-секретарь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что министр здравоохранения России предостерег врачей от выдачи необоснованных медотводов.

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