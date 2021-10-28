В Роспотребнадзоре рассказали, как можно снизить заболеваемость коронавирусом

В Роспотребнадзоре рассказали, как можно снизить заболеваемость коронавирусом
По словам ученых, потеря вкуса является истинным симптомом коронавируса, заслуживающим дальнейшего исследования. Фото: pexels

Заместитель директора ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, д.м.н. Татьяна Руженцова рассказала, что снизить показатели заболеваемости ковидом в период нерабочих дней помогут соблюдение всех рекомендаций по профилактике коронавируса и вакцинация.

«Очень надеемся, что вынужденные выходные и каникулы, ограничения в работе учреждений, соблюдение населением всех рекомендаций по мерам индивидуальной защиты и профилактики, вакцинация позволят снизить число новых случаев COVID-19. Результат зависит от каждого из нас», — приводят ее словам РИА «Новости».

С начала пандемии в России выявлено 8 392 697 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 235 057 летальных исходов, выздоровели 7 272 053 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.

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