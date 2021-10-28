В вузах Петербурга могут появится занятия по киберспорту

В вузах Петербурга могут появится занятия по киберспорту. Фото: pixabay.com

В вузах Петербурга могут появится занятия по киберспорту. Фото: pixabay.com

Специалисты специалисты Санкт-Петербургского университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича разрабатывают проект включить киберспорт в образовательную программу.

Алгоритмы включения киберспорта в программу высшего образования прорабатываются экспертами петербургского университета имени Бонч-Бруевича. Об этом ТАСС рассказало на прошедший пресс-конференции, посвященной развитию компьютерного спорта и введению образовательных программ по киберспорту в российских вузах.

Вице-президент Федерации компьютерного спорта Северной столицы Артур Годлевский утвердил, что в ходе занятий обучающиеся будут не только играть в компьютерные игры, но и будут учиться важным составляющим киберспорта, таким как программирование, маркетинг, менеджмент и организация интернет-трансляций. По словам Годлевского, полученные навыки студенты смогут применить не только в играх, но и в своей дальнейшей карьере.

По мнению специалистов, киберспорт требует глубокого погружения и продолжительных тренировок за компьютером, но также студенты должны заниматься с психологами и уделять внимание физической активности.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что игроки российской киберспортивной организации Team Spirit стали победителями на чемпионате мира по игре Dota 2 — The International. Игроки получили около 18,2 миллиона долларов.