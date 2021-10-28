Вирусолог спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в России в ближайшие недели

Вирусолог спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в России в ближайшие недели
Рост будет еще как минимум три недели. Фото: unsplash

Врач-вирусолог Евгений Тимаков предупредил россиян о росте заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции в ближайшие три недели.

По мнению врача, заболеваемость и смертность продолжат расти до тех пор, пока не будет ответа со стороны населения. Поэтому цифры только продолжат увеличиваться. Рост будет еще как минимум три недели, пишет ТАСС.

Тимаков добавил, что сейчас вирус передается быстрее и легче, поэтому в категорию риска попадают все возрастные группы.

Также он удивился реакции населения на новые ковид-ограничения — вместо того чтобы вакцинироваться, россияне массово отправляются в поездки за границу. Специалист считает, что туристы могут привезти на родину новые мутации ковида, из-за чего заболеваемость будет расти еще сильнее.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре рассказали, как можно снизить заболеваемость коронавирусом.

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