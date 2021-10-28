От коронавирусной инфекции скончался судья из программы «Суд присяжных»

Адвокат Валерий Степанов умер от последствий COVID-19. Многим россиянам он был известен по роли судьи в передаче на НТВ «Суд присяжных».

О смерти Валерия Степанова в своем аккаунте Instagram сообщил его коллега по передаче «Суд присяжных» Рубен Маркарьян.

«Последние слова были вчера: «Побеждаю ковид». Понимаете? Не болею, а побеждаю. Верим, что победил, дорогой Валерий Иванович. Просто не проснулся в нашем мире сегодня утром», — написал Маркарьян.

В последние дни 66-летний Степанов проходил лечение от коронавируса. Он изо всех сил боролся с инфекцией, но болезнь оказалась сильнее.

Адвокат Родился в Истре. В детстве с родителями жил в Калининградской области и в Литве. Юриспруденции учился в Перми. Статус адвоката Степанов получил в 1989 году. В 2004 году он оказался в Москве, где вступил в Коллегию адвокатов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что госпитализированный с коронавирусом актер Валерий Гаркалин снова введен в кому. Его состояние ухудшилось, он находится на аппарате ЭКМО.