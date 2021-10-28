Врач из Германии заявил об опасности колбасы для кишечника

Немецкий врач Томас Фрилинг заявил, что для здоровья кишечника нужно придерживаться средиземноморской диеты и отказаться от употребления опасных продуктов.

Медик посоветовал в первую очередь исключить из рациона сахар. Он объяснил, что сладкая среда является хорошим местом для размножения определенных видов бактерий. В стоп-лист он также включил соленые, копченые и колбасные изделия, пишет Focus.

Также Фрилинг напомнил о «плохих» жирах, которые содержатся в том числе в майонезе, маргарине и свином сале.

Что касается полезной для кишечника пищи, врач порекомендовал употреблять больше бобов и овощей, бананов, рыбы, фруктовых пюре, а также картофель в мундире и серый хлеб.

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