Врач из Германии заявил об опасности колбасы для кишечника

Врач из Германии заявил об опасности колбасы для кишечника
Врач посоветовал избегать колбасных изделий. Фото: Pixabay

Немецкий врач Томас Фрилинг заявил, что для здоровья кишечника нужно придерживаться средиземноморской диеты и отказаться от употребления опасных продуктов.

Медик посоветовал в первую очередь исключить из рациона сахар. Он объяснил, что сладкая среда является хорошим местом для размножения определенных видов бактерий. В стоп-лист он также включил соленые, копченые и колбасные изделия, пишет Focus.

Также Фрилинг напомнил о «плохих» жирах, которые содержатся в том числе в майонезе, маргарине и свином сале.

Что касается полезной для кишечника пищи, врач порекомендовал употреблять больше бобов и овощей, бананов, рыбы, фруктовых пюре, а также картофель в мундире и серый хлеб.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что диетолог рассказала о пользе употребления тыквы.

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