В Петербурге съезд с ЗСД на Автомобильную улицу 29 октября будет закрыт

В Петербурге съезд с ЗСД на Автомобильную улицу 29 октября будет закрыт. Фото: Baltphoto/ Владислав Галушко

В Петербурге съезд с ЗСД на Автомобильную улицу 29 октября будет закрыт. Фото: Baltphoto/ Владислав Галушко

В связи с проведением работ по очистке сетей водоотведения 29 октября с 00:00 до 05:00 будет закрыт съезд с ЗСД на Автомобильную улицу при движении от КАД.

На пять часов завтра, 25 октября, ограничат движение на участки дороги от ЗСД до Автомобильной улицы. Работы проводят в соответствии со временем минимальной загруженности дорог. Перекрытый участок можно будет объехать по другому маршруту. Необходимо будет осуществить съезд с ЗСД на следующем съезде на Благодатную улицу, затем проехать по Кубинской улицы до Краснопутиловской.

Производство работ будет обозначено на интерактивной карте, передает пресс-служба ЗСД. Водителей просят соблюдать требования Правил дорожного движения и предписания дорожных знаков и указателей. Также необходимо проявлять особое внимание при движении и выбрать скорость, позволяющую полностью контролировать транспортное средство.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 10 ноября тарифы на проезд по ЗСД изменятся для транспондеров. Те, кто предпочитает платить за проезд по ЗСД наличными или картой будут платить столько же.