В Кремле заявили об отсутствии решений об обязательной вакцинации

В Кремле заявили об отсутствии решений об обязательной вакцинации
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Российские власти не принимали никаких решений о введении обязательной вакцинации против COVID-19. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, пока власти наблюдают за ситуацией, но цифры по коронавирусу не дают поводов для оптимизма, сообщили «РИА Новости».

«Вы видите цифры, изо дня в день они меняются», — заявил Песков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за минувшие сутки в России зафиксирован новый максимум по смертности от коронавирусной инфекции — 1 159. За все время пандемии от последствий коронавирусной инфекции скончались 235 057 человек.

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