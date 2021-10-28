В Кремле заявили об отсутствии решений об обязательной вакцинации

Российские власти не принимали никаких решений о введении обязательной вакцинации против COVID-19. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, пока власти наблюдают за ситуацией, но цифры по коронавирусу не дают поводов для оптимизма, сообщили «РИА Новости».

«Вы видите цифры, изо дня в день они меняются», — заявил Песков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за минувшие сутки в России зафиксирован новый максимум по смертности от коронавирусной инфекции — 1 159. За все время пандемии от последствий коронавирусной инфекции скончались 235 057 человек.