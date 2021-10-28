В 2022 году в Петербурге появится 92 новых автобусных маршрута

В 2022 году в Петербурге появится 92 новых автобусных маршрута. Фото: Baltphoto

В 2022 году в Петербурге появится 92 новых автобусных маршрута. Фото: Baltphoto

Комитет по транспорту Петербурга представил новый перечень автобусных маршрутов, которые начнут работать в 2022 году в рамках транспортной реформы. Так, в 2022 году появится 92 новых маршрута в пригородах и в самом городе.

Большинство из маршрутов 2022 года дублировать коммерческие, которые ждет закрытие, однако введут и новые направления.

Обновленные маршруты введут с апреля. Автобусы начнут ходить между станциями метро «Ладожская» и «Чернышевская», между железнодорожной станцией «Ручьи» и улицей Академика Байкова, улицей Жени Егоровой и ЖК «Новая Скандинавия», улицей Репищева и «Гражданским проспектом», «Старой Деревней» и Земским переулком, «Проспектом Просвещения» и МЕГА Парнас.

Также часть транспорта запустят летом 2022 года. В случае изменений маршруты будут обновляться на сайте Организатора перевозок.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что жителям Петербурга рассказали, как будут работать автобусы и метро в выходные дни.