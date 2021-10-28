Петербуржцам рассказали, как будут работать автобусы с 30 октября по 7 ноября

Петербуржцам рассказали, как будут работать автобусы с 30 октября по 7 ноября
С 30 октября по 7 ноября изменится расписание работы петербургских автобусов. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Жителям Петербурга рассказали, как будут работать автобусы в выходные дни, с 30 октября по 7 ноября.

Метрополитен будет работать по графику выходного дня, сообщили в комитете по транспорту.

Городской и пригородный наземный транспорт будет работать следующим образом:

— 30 октября — по графикам субботних дней, — с 31 октября по 7 ноября — по графикам работы воскресных дней, — с 1 по 3 ноября автобусы маршрутов № 18, 58, 81, 109, 109А, 113, 142, 162, и 335 будут работать по графику будних дней.

Напомним, что решение о введении локдауна было принято градоначальником Петербурга Александром Бегловым 23 октября. Весь список ограничений выложен на официальном сайте администрации Северной столицы. В городе с 30 октября по 7 ноября закрывается общепит, непродовольственные магазины, досуговые центры, салоны красоты и другие общественные места.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нерабочие дни позволят вакцинироваться тем, кто еще не успел сделать этого. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

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Петербуржцам рассказали, как будут работать автобусы с 30 октября по 7 ноября
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