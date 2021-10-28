На Солнце зафиксировали сильнейшую вспышку

На Солнце зафиксировали сильнейшую вспышку
В общем итоге за два дня на Солнце зафиксировали 28 различной степени силы вспышек. Фото: pixabay.com

На Солнце зафиксировали сильнейшую солнечную вспышку класса Х. Ее зарегистрировали накануне, 28 октября. Об этом заявили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук.

Вспышка началась в 18.17 по московскому времени и продолжалась 31 минуту. В общем итоге за два дня на Солнце зафиксировали 28 различной степени силы вспышек. Об этом сообщает РИА Новости.

В лаборатории индекс вспышечной активности повысили до «оранжевого». Он совсем немного не дотягивает до «красного» уровня.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что минувший сентябрь стал самым холодным в Петербурге за последнюю четверть века. Главный городской синоптик Александр Колесов назвал плюсы этого месяца. Солнце в сентябре не светило только в течение четырех дней, в оставшиеся 26 дней петербуржцы могли погреться под яркими лучами, отметил синоптик.

астрономия вспышка наука Россия солнце


 

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На Солнце зафиксировали сильнейшую вспышку
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