В гражданском обороте в России находится более 230 тыс. упаковок иммуноглобулина

Более 230 тыс. упаковок лекарства «Иммуноглобулин человека нормальный» как отечественного производства, так и иностранного находится в гражданском обороте в России.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росздравнадзор.

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщила, что в России кризис иммуноглобулина, из-за которого около двух тысяч человек не могут получать жизненно необходимые лекарства. Фонд «Подсолнух», на который ссылается газета, провел опрос, согласно которому около 70% пациентов не получают положенный им препарат.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что профессор МГУ Алексей Аграновский назвал способ, который позволит защитить детей и подростков от ковида. Пока не началась прививочная кампания подростков, приходится принять меры, чтобы вокруг детей, где бы они не были были вакцинированные от ковида взрослые, отмечает он.