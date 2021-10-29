Вице-мэр Ракова назвала ситуацию с коронавирусом в Москве напряженной

Каждый день в больницу попадают от 20 до 30 детей. Фото: pixabay.com

Каждый день в больницу попадают от 20 до 30 детей. Фото: pixabay.com

Заболеваемость ковидом в столице растет, ситуация в Москве остается напряженной, заявила заммэра города Анастасия Ракова. Она надеется, что нерабочие дни позволят в ближайшее время снизить темпы заболеваемости. Это должно помочь российской медицине, отмечает она.

Ракова обратила внимание на то, что с начала пандемии в столице переболели ковидом около 200 тыс. детей. Раньше в день выявляли по 200–300 случаев заражения среди малышей и подростков, а сейчас — около тысячи. Каждый день в больницу попадают от 20 до 30 детей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Заммэра добавила, что в столице с минувшей недели растет число людей, желающих вакцинироваться от ковида. В день прививаются около 26–27 тыс. человек, из них 7–8 тыс. повторно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач Борис Чурадзе рассказал об опасности незавершенного цикла вакцинации от ковида.