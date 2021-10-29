В России за сутки коронавирус подхватили 39,8 тысяч человек

В России продолжают ежедневно регистрировать число новых инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 39 849 человек.

Об этом стало известно сегодня, 29 октября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 8 432 546 случаев коронавируса.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 1 163 случаях, за все время пандемии скончались 236 220 пациентов с коронавирусом. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 30 462 человека.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что смертность от ковида уменьшается в горах.