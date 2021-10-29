В Ленобласти за сутки COVID подхватили 358 человек

В Ленинградской области зафиксировано еще 358 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 29 октября. С начала пандемии коронавирусом заразились 77 641 человек. Больше всего инфицированных з минувшие сутки выявили во Всеволожском районе — 86 случаев заражения COVID-19. Наиболее опасная ситуация также наблюдается во Всеволожске и Кудрово, где заболели 21 и 10 жителей соответственно.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть оказалась на 32 месте. Петербург находится на втором — 3 452 зараженных. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватил еще 7 511 человек. Третье место у Подмосковья — 2 556 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «антиковидное» постановление Ленинградской области внесли изменения. Согласно правкам, Выборгский район перешел в красную зону.