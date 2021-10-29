В мире коронавирусом заразились более 245,4 млн человек

В мире коронавирусом заразились более 245,4 млн человек
Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире за сутки коронавирусная инфекция была выявлена у более 518 тыс. человек. Соответствующие данные приводит университет Джона Хопкинса.

По данным на утро пятницы, 29 октября, общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 245 493 444, скончались от вируса 4 979 940 человек.

На первом месте «анитрейтинга» зараженных стран находятся США: 45 825 983 человека заразились, 743 358 умерли. На втором месте находится Индия: 34 231 809 инфицированных, 456 386 скончались . Следом идет Бразилия: там вирус подхватили 21 781 436 человек, умерли 607 068 человек.

Россия разместилась на пятой строчке: в стране зафиксировано 8 260 45 инфицированных, скончались от COVID-19 230 786 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцинироваться назальным препаратом от COVID-19 необходимо будет не чаще чем раз в полгода.

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