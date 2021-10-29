В Петербурге подозреваемую в убийстве мужа модель Vogue выпустили из СИЗО

Дзержинский районный суд Петербурга отклонил ходатайство следствия о продлении срока заключения модели Лилии Судаковой под стражей. Она подозревается в убийстве мужа ножом.

Следователь и прокурор заявляли о том, что модель может продолжить заниматься преступной деятельностью и уничтожить доказательства по делу. При этом защита напомнила, что 26-летняя девушка оказывала первую помощь потерпевшему, ждала скорую и правоохранителей, дала подробные показания и не имеет намерения воспрепятствовать расследованию.

Суд отказал следователям и выпустил Судакову из СИЗО. Обвиняемая пробудет под домашним арестом до 20 ноября 2021 года.

Напомним, по версии следствия, убийство произошло в Петербурге с 28 на 29 ноября в съемной квартире в доме на Гагаринской улице. Согласно материалам уголовного дела, в ходе ссоры на почве неприязни девушка нанесла ножевое ранение своему мужу. Потерпевшего госпитализировали, но он умер в больнице.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 27 октября еще одну обвиняемую в убийстве мужа отпустили под домашний арест. После почти полутора лет, проведенных в СИЗО, обвиняемой в убийстве мужа, музыканта Энди Картрайта, Марине Кохал смягчили меру пресечения.