Конфликт на Орджоникидзе закончился смертельным ударом ножа

Конфликт на Орджоникидзе закончился смертельным ударом ножа
Пострадавшего госпитализировали с множественными колото-резаными. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Московском районе Петербурга словесная перепалка закончилась смертельным ножевым ранением.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 28 октября в полицию поступило сообщение о том, что у дома №41, корпус 1, по улице Орджоникидзе мужчина получил ударом ножом.

По предварительной информации, между двумя мужчинами произошел словесный конфликт, в результате которого один нанес другому не менее двух ударов ножом в область живота.

Пострадавшего госпитализировали с множественными колото-резаными. Он умер в больнице.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что неделю назад мужчину 1989 года рождения госпитализировали с ранением головы, шеи и груди, проникающим ранением грудной клетки в тяжелом состоянии.

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