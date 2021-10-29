На шоссе Революции сбили женщину

На шоссе Революции сбили женщину
Женщину госпитализировали. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В Красногвардейском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал пешеход.

Как стало известно gazeta.spb.ru, дорожный инцидент случился ранним утром 28 октября на шоссе Революции, 43сА.

По предварительной информации, водитель выезжал со двора на автомобиле «Опель Астра» черного цвета, не заметил и сбил женщину 57 лет. Пострадавшая госпитализирована.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг предпочел трамвайные пути вместо проезжей части на проспекте Испытателей.

авария дтп красногвардейский район


 

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