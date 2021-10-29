Машина ДПС попала в аварию на пересечении Ветеранов и Лени Голикова

На пересечении проспекта Ветеранов и улицы Лени Голикова произошло ДТП с участием машины дорожной полиции.
Авария случилась в пятницу, 29 октября. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».
«Крета помяла Шевроле Крус ДПС», — написал автор записи.
На кадрах видно, что транспортные средства встали посреди перекрестка. У служебной машины помята боковая часть, у второй легковушки – разбит капот.
Проезд на участке оказался затруднен. Причины случившегося не приводятся.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Среднеохтинском проспекте не смогли разъехаться микроавтобус и легковушка.