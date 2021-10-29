Машина ДПС попала в аварию на пересечении Ветеранов и Лени Голикова

Машина ДПС попала в аварию на пересечении Ветеранов и Лени Голикова
ДТП с полицейской машиной. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Петербург» «ВКонтакте»

На пересечении проспекта Ветеранов и улицы Лени Голикова произошло ДТП с участием машины дорожной полиции.

Авария случилась в пятницу, 29 октября. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

«Крета помяла Шевроле Крус ДПС», — написал автор записи.

На кадрах видно, что транспортные средства встали посреди перекрестка. У служебной машины помята боковая часть, у второй легковушки – разбит капот.

Проезд на участке оказался затруднен. Причины случившегося не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Среднеохтинском проспекте не смогли разъехаться микроавтобус и легковушка.

авария дтп новости СПб


 

Новости партнеров
За девять лет финны стали хуже относиться к России
За девять лет финны стали хуже относиться к России
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно прививаться пожилым
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно прививаться пожилым
Реальная численность населения Петербурга превышает официальные данные на 1,6 млн человек
Реальная численность населения Петербурга превышает официальные данные на 1,6 млн человек
Девочка, стоявшая на краю платформы, попала под Сапсан, следовавший из Петербурга в Москву
Девочка, стоявшая на краю платформы, попала под Сапсан, следовавший из Петербурга в Москву
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Машина ДПС попала в аварию на пересечении Ветеранов и Лени Голикова
Разводка моста через Свирь перекроет трассу «Кола» во вторник
В Петербурге не исключили продление ковид-ограничений до Рождества
В Ленобласти гендиректор пойдет под суд за повреждение воинских захоронений
Кремль: ограничение прав граждан в условиях пандемии должно быть минимальным
Площадь у Российской национальной библиотеки открылась после реконструкции: ...
Песков: дефицит вакцин от коронавируса будет ликвидирован
На Среднеохтинском не смогли разъехаться микроавтобус и легковушка