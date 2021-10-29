Неудавшегося вора задержали за угрозу зарезать администратора магазина в Петербурге

В Кировском районе Петербурга росгвардейцы передали полиции гражданина, который попытался украсть товары и угрожал убить администратора магазина.

Об этом сообщила пресс-служба УВО ВНГ по городу. Инцидент произошел накануне в 17 часов в сетевом магазине на улице Васи Алексеева. Персонал вызвал правоохранителей из-за мужчины, который попытался вынести мимо кассы товар на 2200 рублей. Администратор магазина заметила вора и попыталась его остановить, но тот достал нож и начал угрожать женщине. Обошлось без кровопролития.

Стражи порядка задержали буйного посетителя и передали его сотрудникам полиции. Нож отобрали. Отмечается, что в прошлом гражданин был судим за кражу, разбой, угрозу убийством, а также незаконное хранение наркотиков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что житель Мги ударил ножом своего соседа и стал фигурантом уголовного дела.