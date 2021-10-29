В Комздраве рассказали, как будут работать больницы и поликлиники в нерабочие дни

Медучреждения с 1 по 3 ноября будут работать в обычном режиме. Фото: Комздрав

Медучреждения с 1 по 3 ноября будут работать в обычном режиме. Фото: Комздрав

Городские поликлиники и больницы с 1 по 3 ноября будут работать в обычном режиме, а с 4 по 7 число — в усиленном.

О режиме работы медучреждений на следующей неделе рассказали в пресс-службе. петербургского комитета по здравоохранению.

С 1 по 3 ноября поликлиники и больницы будут работать в обычном режиме, по графику будних дней. При этом с 4 по 7 ноября в медучреждениях принято решение усилить дежурный состав медиков.

Прививочные кабинеты в нерабочие дни будут работать в прежнем режиме.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге не исключили продление ковид-ограничений до Рождества. Такое развитие событий допустил председатель ЗакСобрания Александр Бельский. По его словам, новые антиковидные ограничения могут сохранить до Рождества, если в городе не улучшится эпидемиологическая ситуация по COVID-19.