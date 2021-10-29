Врач назвала фактор риска коронавируса у детей

Главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, академик РАН Лейла Намазова-Баранова заявила, что у детей гораздо больший риск заразиться ковидом, если не привиты взрослые родственники, при этом важно во время первичной вакцинации получить именно две дозы препарата.

«Дети заражаются и в семьях, и это означает, что в тех семьях, где взрослые не вакцинированы, дети имеют гораздо больший риск заболеть», — заявила Намазова-Баранова на круглом столе в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

С начала пандемии в России выявлено 8 392 697 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 235 057 летальных исходов, выздоровели 7 272 053 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мясников заявил, что бесконтрольное лечение коронавируса может повысить смертность.