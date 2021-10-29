Врач назвала фактор риска коронавируса у детей

Врач назвала фактор риска коронавируса у детей
Врач: риск заболеть COVID-19 выше у детей с непривитыми родственниками. Фото: pixabay

Главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, академик РАН Лейла Намазова-Баранова заявила, что у детей гораздо больший риск заразиться ковидом, если не привиты взрослые родственники, при этом важно во время первичной вакцинации получить именно две дозы препарата.

«Дети заражаются и в семьях, и это означает, что в тех семьях, где взрослые не вакцинированы, дети имеют гораздо больший риск заболеть», — заявила Намазова-Баранова на круглом столе в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

С начала пандемии в России выявлено 8 392 697 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 235 057 летальных исходов, выздоровели 7 272 053 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мясников заявил, что бесконтрольное лечение коронавируса может повысить смертность.

врач дети коронавирус


 

Новости партнеров
Мать Собчак написала дочери открытое письмо
Мать Собчак написала дочери открытое письмо
Утка со стрелой в голове снова явилась петербуржцам и просила у них хлеб
Утка со стрелой в голове снова явилась петербуржцам и просила у них хлеб
Сколько антител должно быть, чтобы не делать прививку от коронавируса
Сколько антител должно быть, чтобы не делать прививку от коронавируса
Какие проблемы с головой ждут переболевших COVID-19 в легкой форме
Какие проблемы с головой ждут переболевших COVID-19 в легкой форме
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На башни Петрикирхе вернули восстановленные циферблаты: фоторепортаж Gazeta.SPb
Врач назвала фактор риска коронавируса у детей
Дорожный ремонт на месяц ограничит движение по набережной Обводного канала
Беглов обратится в полицию из-за шуточной новости о цене проезда
Спасатели потушили пожар на Ольгинском шоссе
В Комздраве рассказали, как будут работать больницы и поликлиники в нерабочие дни
В Ленобласти ввели дополнительные коронавирусные ограничения
Стоимость проезда в электричках в Петербурге останется прежней в 2022 году