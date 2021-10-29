В Петербурге наградили лауреатов премии «Город действия»

Финалистами стали граждане, которые вели активную общественную и благотворительную деятельность.

В Санкт-Петербурге 28 октября в «Центре Событий» состоялась церемония награждения лауреатов премии «Город действия». Свои награды получили граждане, запомнившиеся в этом году своим неравнодушным отношением к городу и проживающим в нем людям.

На протяжении месяца петербуржцы выдвигали тех или иных людей, придумавших социально важные проекты. Благодаря народному голосованию удалось выбрать лучших из лучших в пяти номинациях, пишет «Мойка 78».

В номинации «Экологическое движение Петербурга» победила группа активистов «Деревья Петербурга». Добровольцы полагают, что в заботе нуждаются не только люди, но и растения. Им нужен уход, защита и обслуживание. Активисты предложили сразу несколько значимых инициатив: от регистрации каждого отдельного дерева до создания системы, в рамках которой смогут взаимодействовать власти и люди.

Не смогли не отметить старание активистов, придумавших проект «Крышечки доброты», — они получил приз зрительских симпатий. Активисты собирают крышечки, которые можно переработать, а вырученные средства тратят на благотворительность и развитие проекта. С 2017 году участники проекта смогли помочь 26 детям, которые получили на лечение более 1,6 миллиона рублей.

В номинации «Мой квартал» победило неформальное объединение инициативных жителей Адмиралтейского района Петербурга — «Добрососедство Коломны». За год активисты успели спасти и высадить множество деревьев, привести в порядок газоны, собрать вторсырье, а также собрать средства на реставрацию «Венеры Коломенской». Приз зрительский симпатий получило это же объединение.

Победителем в номинации «Градозащитное движение Петербурга» признали объединение неравнодушных жителей города, урбанистических специалистов и депутатов — «Заросли». Активисты делают все, чтобы сохранить и обустроить зеленую часть набережной Макарова. Они рассчитывают, что смогут разбить на территории парк с пляжем, местами для гриля, рыбалки и спорта.

Приз зрительской симпатии получил отделение фонда «Внимание», который занимается сохранением исторического наследия в России, оказывает помощь в сборе средств и в спасении от разрушения объектов культурного наследия.

В номинации «Социальный Петербург» есть сразу три подноминации: «Волонтерская», «Медицинская» и «Социальная». В «Волонтерской» победу одержал проект «Петербург — город перемен!», который контролирует реализацию городских проектов в сфере благоустройства и строительства.

В «Медицинской» отметили проект «Всероссийская акция. Регистр против рака», основной целью которого является уменьшение детской смертности.

В «Социальной» выделили проект «Школа доброты. Огонек добра» для детей и взрослых, оказавшихся в непростой жизненной ситуации.

Что касается приза зрительских симпатий, то его вручили проекту «Исток жизни», который помогает инвалидам в поиске средств на приобретение лекарств и проведение операций.

В номинации «Социальная Ленобласть» наградили добровольческий проект «Грузовик Добра», цель которого – обеспечить необходимой гуманитарной помощью Ленинградскую, Псковскую, Новгородскую, Тверскую и другие области. Обычно это семьи, проживающие в сельской местности и маленьких городах недалеко от Санкт-Петербурга.

Приз зрительских симпатии в номинации «Социальная Ленобласть» достался движению «Волонтеры-медики». Его активисты помогают персоналу медучреждений, а также делают все возможное для повышения уровня медицинской грамотности населения, в том числе в рамках образовательных мероприятий.

Спонсором проекта выступает Северо-Западный банк ПАО Сбербанк, а партнер проекта — сервис доставки еды «Достаевский». Председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо отметил, что с каждым годом интерес к премии растет и это не может не радовать. Алонсо рассказал, что Сбербанк активно сотрудничает с некоторыми активистами и готов поддерживать их инициативы.

«Например, с музеем «PRO мусор» в июне этого года на «Зеленом марафоне» Сбера мы представили экостатую «Бегущий по планете»,

— отметил он.

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