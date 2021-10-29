На Светлановском проспекте не смогли разъехаться две иномарки

На Светлановском проспекте не смогли разъехаться две иномарки
Авария произошла На Светлановском проспекте. Фото: vk.com/spb_today

В пятницу, 29 октября, в Калининском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, проезжую часть не смогли поделить две иномарки.

«На Светлановском проспекте рядом с домом 55, в сторону Тихорецкого пр., у пешеходного перехода Форд догнал Хёндэ», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг предпочел трамвайные пути вместо проезжей части на проспекте Испытателей.

авария дтп калининский район


 

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