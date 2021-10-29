Названы новые серьезные последствия коронавируса

Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кого ослаблен иммунитет. Фото: pixabay

Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кого ослаблен иммунитет. Фото: pixabay

Коронавирус может вызывать нарушения в работе внутреннего уха и провоцировать проблемы со слухом. К такому выводу пришли ученые из Массачусетса. Исследование опубликовано в журнале Communication Medicine.

Авторы работы изучили воздействие коронавируса на клетки внутреннего уха человека.

Ученые воспроизвели в лаборатории модель внутреннего уха с использованием редких тканей. Кроме того, они наблюдали за группой из десяти больных ковидом: девять из них жаловались на шум в ушах, шесть — на головокружение, все испытывали легкую или серьезную потерю слуха.

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