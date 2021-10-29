В Черногории начали применять новую партию вакцины «Спутник V»

В Черногории начали применять новую партию вакцины &#171;Спутник V&#187;
Вакцина "Спутник V становится все доступнее. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

В Черногории началось применение новой партии вакцины от COVID-19 «Спутник V».

«Контингент в 40 тысяч доз вакцины российского производителя «Спутник V», который недавно прибыл в нашу страну, с сегодняшнего дня доступен на всех пунктах вакцинации в Черногории», — сообщил в Facebook минздрав.

Напомним, власти Черногории получили новую партию вакцины «Спутник V» 15 октября.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

"Спутник V" вакцина черногория


 

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В Черногории начали применять новую партию вакцины «Спутник V»
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