Петербуржцы смогут получить QR-код о вакцинации без регистрации на госуслугах

В ноябре в Петербурге упростят процесс получения QR-кода о вакцинации от коронавируса. Он будет выдаваться сразу после получения второй прививки.
Об этом сообщает комитет по информатизации и связи. Электронный сертификат в такой форме начнут выдавать жителям города, привившимся с 1 ноября, в момент завершения вакцинации. Петербуржцы, которые получили оба компонента вакцины до 1 ноября, смогут получить QR-код при обращении в медицинскую организацию. Проверку действительности кода на региональном портале запустят с 15 ноября.
Функционал будет доступен без регистрации на портале госуслуг. Это позволит выдавать QR-коды иностранцам, а также жителям, которые не зарегистрированы на госуслугах, пишет «Фонтанка».
Однако для подтверждения подлинности такого QR-кода все равно потребуется документ, удостоверяющий личность.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Петербурга предупредили об уголовной ответственности за подделку QR-кодов.