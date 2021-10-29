Путин отправил Мурашко в регионы с критической ситуацией по COVID

Путин отправил Мурашко в регионы с критической ситуацией по COVID
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Фото: Минздрав РФ

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и его заместители были направлены в регионы с критической ситуацией по COVID-19 для оказания помощи врачам.

Об этом стало известно сегодня, 29 октября. Соответсьвующее поручение озвучил президент РФ Владимир Путин, сообщил ТАСС.

Как рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, чиновники должны будут оказать «медикам в этих регионах методическую и иную необходимую помощь», пояснил Песков.

Напомним, за минувшие сутки в России рекордные 1 159 смертей от COVID за сутки. За все время пандемии от последствий коронавирусной инфекции скончались 236 220 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, как будут работать больницы и поликлиники в нерабочие дни.

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