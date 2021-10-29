Росстат: безработица в России в сентябре снизилась до исторического минимума в 4,3%

Пик безработицы был в последний месяц лета прошлого года на фоне кризиса, вызванного пандемией ковида. Фото: pixabay.com

Пик безработицы был в последний месяц лета прошлого года на фоне кризиса, вызванного пандемией ковида. Фото: pixabay.com

В сентябре безработица в стране опустилась до рекордно маленького показателя 4,3 процента с 4,4 в августе. Об этом говорят данные Росстата. Это повтор показателей августа 2019. Тогда такие показатели были историческим минимумом.

В сентябре этого года безработными считались 3,3 миллиона человек в возрасте от 15 лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

Пик безработицы был в последний месяц лета прошлого года на фоне кризиса, вызванного пандемией ковида.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в госдуме предложили отменить транспортный налог для всех россиян. Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил отказаться от транспортного налога. Он уверен, на данный момент подходящее время. В Госдуме ранее предложили освободить пенсионеров от транспортного налога на их машины.