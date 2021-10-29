Полыхающий балкон на улице Софьи Ковалевской тушили 12 спасателей

Пожар случился в доме на улице Софьи Ковалевской. Фото: скриншот google.maps

Пожар случился в доме на улице Софьи Ковалевской. Фото: скриншот google.maps

В Калининском районе Петербурга произошел пожар. Спасатели тушили балкон.

Возгорание случилось в пятницу, 29 октября, в доме №5 на улице Софьи Ковалевской. Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть в 20:24. К месту происшествия оперативно выехали 12 спасателей на трех спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, в пятиэтажном жилом доме происходило горение на балконе 3-го этажа.

В 20:40 пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пушкинском районе сгорела частная баня. В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и девять человек личного состава.