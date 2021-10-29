Экс-супруг Бузовой стал отцом в четвертый раз

Экс-супруг Бузовой стал отцом в четвертый раз
Тарасов опубликовал новый пост. Фото: скриншот instagram

У Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова родился сын. Радостной новостью футболист поделился в своем Instagram-аккаунте.

Новый пост Тарасов опубликовал в пятницу, 29 октября. Он написал, что малыша назвали Алексеем.

«Ты родила мне троих прекрасных детей», — обратился к супруге Тарасов.

При этом у пары уже есть двое детей. От первого брака с Оксаной Пономаренко у Тарасова есть двенадцатилетняя дочь. А вот за четыре года союза с Ольгой Бузовой детей у пары не появилось.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Ольга Бузова овладела еще одной профессией и рассказала, почему она так много работает.

Дмитрий Тарасов инстаграм ольга бузова


 

Новости партнеров
Мать Собчак написала дочери открытое письмо
Мать Собчак написала дочери открытое письмо
Утка со стрелой в голове снова явилась петербуржцам и просила у них хлеб
Утка со стрелой в голове снова явилась петербуржцам и просила у них хлеб
Петербуржцы не могут записаться на вакцинацию от коронавируса из-за ажиотажа
Петербуржцы не могут записаться на вакцинацию от коронавируса из-за ажиотажа
Реальная численность населения Петербурга превышает официальные данные на 1,6 млн человек
Реальная численность населения Петербурга превышает официальные данные на 1,6 млн человек
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Экс-супруг Бузовой стал отцом в четвертый раз
Трихолог Юцмюц рассказала о витаминах против выпадения волос
Мясников назвал категорию людей, которой необходимо три дозы вакцины от COVID
Минпросвещения намерено прекратить прием в колледжи по 43 профессиям
Попова назвала условие, при котором не ограничат празднование Нового года
В Токсово щенка зарубили топором после застолья
«Зенит» разгромил «Динамо» со счетом 4:1
Суд в США приговорил Тинькова к году надзора за пределами страны