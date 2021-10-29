Экс-супруг Бузовой стал отцом в четвертый раз

У Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова родился сын. Радостной новостью футболист поделился в своем Instagram-аккаунте.
Новый пост Тарасов опубликовал в пятницу, 29 октября. Он написал, что малыша назвали Алексеем.
«Ты родила мне троих прекрасных детей», — обратился к супруге Тарасов.
При этом у пары уже есть двое детей. От первого брака с Оксаной Пономаренко у Тарасова есть двенадцатилетняя дочь. А вот за четыре года союза с Ольгой Бузовой детей у пары не появилось.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Ольга Бузова овладела еще одной профессией и рассказала, почему она так много работает.