В Роспотребнадзоре раскрыли причины новой волны коронавируса в России

Осенью также начался подъем заболеваемости ОРВИ, когда люди собрались и начали общаться в коллективах. Фото: комитет по здравоохранению

Осенью также начался подъем заболеваемости ОРВИ, когда люди собрались и начали общаться в коллективах. Фото: комитет по здравоохранению

Рост заболеваемости COVID-19 в России связан с тем, что граждане игнорируют присутствие болезни и чаще не соблюдают меры профилактики заболевания. Такое мнение выразила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, также отсутствует должный контроль за соблюдением мер профилактики. И добавила, что летом спад заболеваемости произошел не во всех регионах.

Попова подчеркнула в эфире канала «Россия 1», что увеличение количества инфицированных COVID-19 осенью было неизбежно, ведь в этот период люди вновь начинают общение в коллективах, считает она.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что некоторые люди с нарушениями иммунитета могут распространять коронавирус даже после двух прививок. По словам телеведущего и доктора Александра Мясникова, им требуется три дозы вакцины.