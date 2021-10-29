В Роспотребнадзоре раскрыли причины новой волны коронавируса в России

В Роспотребнадзоре раскрыли причины новой волны коронавируса в России
Осенью также начался подъем заболеваемости ОРВИ, когда люди собрались и начали общаться в коллективах. Фото: комитет по здравоохранению

Рост заболеваемости COVID-19 в России связан с тем, что граждане игнорируют присутствие болезни и чаще не соблюдают меры профилактики заболевания. Такое мнение выразила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, также отсутствует должный контроль за соблюдением мер профилактики. И добавила, что летом спад заболеваемости произошел не во всех регионах.

Попова подчеркнула в эфире канала «Россия 1», что увеличение количества инфицированных COVID-19 осенью было неизбежно, ведь в этот период люди вновь начинают общение в коллективах, считает она.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что некоторые люди с нарушениями иммунитета могут распространять коронавирус даже после двух прививок. По словам телеведущего и доктора Александра Мясникова, им требуется три дозы вакцины.

анна попова коронавирусная пандемия новая волна коронавируса


 

Новости партнеров
Меркель оказалась ненастоящей немкой: экс-канцлер Германии отреагировала на унижение
Меркель оказалась ненастоящей немкой: экс-канцлер Германии отреагировала на унижение
Водителя маршрутки подстрелили пассажиры на Бабушкина
Водителя маршрутки подстрелили пассажиры на Бабушкина
Петербуржцы не могут записаться на вакцинацию от коронавируса из-за ажиотажа
Петербуржцы не могут записаться на вакцинацию от коронавируса из-за ажиотажа
Мать Собчак написала дочери открытое письмо
Мать Собчак написала дочери открытое письмо
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Роспотребнадзоре раскрыли причины новой волны коронавируса в России
Голикова: в Дагестане зафиксирован наименьший показатель коллективного иммунитета
Экс-супруг Бузовой стал отцом в четвертый раз
Трихолог Юцмюц рассказала о витаминах против выпадения волос
Мясников назвал категорию людей, которой необходимо три дозы вакцины от COVID
Минпросвещения намерено прекратить прием в колледжи по 43 профессиям
Попова назвала условие, при котором не ограничат празднование Нового года
В Токсово щенка зарубили топором после застолья