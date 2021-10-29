Бетономешалка сбила 16-летнего велосипедиста на Чугунной улице

В Калининском районе бетономешалка сбила несовершеннолетнего петербуржца на велосипеде.

Дорожный инцидент случился в среду, 27 октября, вечером на Чугунной улице. 47-летний водитель выполнял поворот и сбил 16-летнего велосипедиста.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, школьника госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожилую петербурженку сбили на перекрестке Ветеранов и Маршала Жукова. На месте происшествия работали две бригады скорой помощи и дорожная полиция.