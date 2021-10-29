Собчак призналась, что у Богомолова есть свои подходы к воспитанию ее сына

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак рассказала, как ее муж, режиссер Константин Богомолов, относится к ее сыну Платону от первого брака с актером Максимом Виторганом.

Собчак пришла в гости к блогеру Иде Галич. В рамках YouTube-шоу «Есть вопросики» она призналась, что супруг прекрасно ладит с ее сыном и находит к нему подход.

«Это поразительное умение большого режиссера не только артистов заставить делать то, что ему нужно, но и детей», — отметила экс-ведущая «Дома-2».

Собчак также добавила, что считает мужа умнее и образованнее себя, поэтому уважает его и в семейной жизни старается уступать ему.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Ксения Собчак раскрыла свой заработок, сумма оказалась семизначной. По словам звезды, информация о ее доходах находится в открытом доступе.